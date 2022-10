Fin de semaine négative à Paris 28/10/2022 | 08:01 Laurent Polsinelli 28/10/2022 | 08:01 Envoyer par e-mail :

La Bourse de Paris a clôturé en baisse de 0.51% à 6244 points, son premier repli de la semaine, après la hausse de 75 points de base de la BCE et les annonces de Christine Lagarde. la présidente de la Banque centrale européenne a évoqué la probabilité d'une récession mais elle a néanmoins indiqué que de nouvelles hausses de taux devraient intervenir ces prochains mois.

Les résultats des entreprises ont par ailleurs été accueillis de manière contrastée. Au sein du palmarès, Total a gagné 2.95%, Carrefour 2.89%, Michelin 2.43% et Unibail 1.85% tandis que STM a décroché de 6.97%. Schneider Electric a perdu 3.41%, Dassault Systèmes 3.04%.



Les indices américains ont une nouvelle fois terminé en ordre dispersé, après un PIB meilleure que prévu au quatrième trimestre (+2.6% contre +2.3% attendu), toujours alourdis par les valeurs technologiques. Le Dow Jones a gagné 0.61% à 32033 points, le S&P500 a cédé 0.61% à 3807 points et le Nasdaq100 1.88%. Après la clôture, c'est cette fois Amazon qui a déçu, le titre cédait 18% dans les premiers échanges électroniques. Le CAC40 devrait ainsi subir de nouveaux dégagements ce matin, les contrats Futures présageant une baisse initiale de 0.6%.

En données horaires, la configuration demeure inchangée. L'indice devrait tester à l'ouverture la zone des 6200 points. Ce niveau devra engendrer une réaction positive sous peine de dégagements plus marqués en direction des 6150/6130 points.

