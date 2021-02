Fin de semaine sous pression 26/02/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 26/02/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Négative sous les 5843 PTS

Objectif de cours : 5700 PTS

Dans le sillage des records de Wall Street de jeudi, le CAC40 a ouvert en nette hausse hier, profitant aussi de quelques bons résultats d'entreprises. Après un plus haut à 5834 points en début de journée, l'indice parisien s'est peu à peu retourné à la baisse, tandis que les taux continuent de se tendre, à l'image du 10 ans américain qui a touché un pic vers 1.55% (1.47% actuellement).

L'indice CAC40 a finalement terminé en repli de 0.24% à 5783 points.



Concernant les valeurs, les trimestriels d'AXA ont été salués (+4.16%), Unibail a gagné 3.17% et Société Générale 2.65%. A l'opposé, on retrouve Safran et Airbus, avec des pertes respectives de 3.84% et 3.69%.



Outre-Atlantique, les indices ont décroché malgré de bonnes statistiques. Le Dow Jones a perdu 1.75% à 31402 points, le S&P500 a cédé 2.45% à 3829 points et le Nasdaq100 3.56%.



Aujourd'hui, le CAC40 est attendu en nette baisse, à proximité des 5700 points.

En données horaires, le marché parisien fait preuve de nervosité et devrait tester à l'ouverture la borne basse de son range. Le seuil des 5700 points devra contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des 5670 points puis 5627 points.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.