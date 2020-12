Fin des incertitudes? 16/12/2020 | 12:32 Laurent Polsinelli 16/12/2020 | 12:32 Envoyer par e-mail :

Après un mois de novembre exceptionnel en raison d’avancées significatives sur les traitements contre la Covid-19, les places financières semblent désormais marquer une pause à l’approche des fêtes. Ce nouveau mois de décembre, souvent synonyme de rallye de fin d'année, pourrait ainsi perdre un peu de sa brillance traditionnelle tant le chemin parcouru en quelques semaines s'avère déjà de grande qualité.

Alors que Wall Street a aligné de nouveaux records absolus, les grands indices engrangeant plus de 10% en moyenne sur novembre, le CAC40, grand gagnant en Europe, a repris plus de 20% le mois dernier, à la faveur d’un regain d’appétit pour les valeurs cycliques, les financières et les pétrolières. De nombreuses incertitudes persistent, incitant désormais les opérateurs à limiter les initiatives. Bien que les perspectives économiques restent quelque peu dégradées, à l’image des récentes révisions baissières des prévisions de la BCE, l’appétit pour le risque perdure, avec le soutien des banques centrales et la perspective d’un plan de relance aux Etats-Unis. Lors de sa dernière réunion, la banque centrale européenne a légèrement relevé ses prévisions pour 2020 (de -8% à -7.3% pour la zone euro), mais revu à la baisse ses perspectives pour 2021, avec une croissance attendue de 3.9% contre +5% précédemment, tandis que l'inflation devrait rester loin de son objectif, au moins jusqu'en 2023. Elle a ainsi décidé d’augmenter l'enveloppe du PEPP de 500 milliards d'euros (1850 milliards au total) et d’allonger sa durée jusqu'à mars 2022 afin de pallier à une reprise de la croissance plus lente que prévu. Les TLTRO devraient également perdurer jusqu'à fin 2021. Les autres banques centrales et la Fed devraient suivre la même trajectoire, alors que la dynamique économique ralentit. Malgré le début de la campagne de vaccination aux Etats-Unis qui donne une lueur d’espoir, il faudra vraisemblablement attendre de nombreux mois avant l’immunité collective et le retour à la « normale » pour l’économie. Ces décisions et les prévisions de la Réserve Fédérale seront ainsi suivies avec attention et pourraient une nouvelle fois être source de volatilité pour les indices alors que les mesures de soutien budgétaires se font attendre depuis des mois. L’entrée en fonction de Joe Biden en janvier pourrait, à ce titre, donner un coup de pouce au vaste plan de relance espéré par les ménages américains et servir de catalyseur avant la nouvelle saison des résultats de sociétés. La forte poussée des marchés ces dernières semaines incite donc à la prudence d’autant que les opérateurs gardent aussi les yeux rivés sur l’interminable dossier du Brexit à l’approche de la date fatidique. D’un point de vue technique, la dynamique demeure positive sur toutes les échelles de temps. L’indice CAC40 affiche une performance annuelle de -7.5% et évolue actuellement sur ses niveaux de fin février. En données hebdomadaires, la tendance est clairement haussière au-dessus des 5200 points, ancienne zone de résistance majeure qui maintenait le marché sous pression depuis le mois de juin. A plus court terme, la première cible des 5600 points a été atteinte et l’indice consolide désormais sous ce niveau sans réelle intensité. Il faudra désormais suivre de près la sortie des 5445/5610 points pour avoir plus de visibilité sur l’orientation à venir. Une sortie par le haut de cette zone libérerait un nouveau potentiel d’appréciation en direction des 5680 points puis 5800 points. Dans le cas contraire, sous les 5445 points, on devrait assister à de nouveaux dégagements qui pourraient ramener l’indice vers les 5360 points voire 5200 points par extension. Un retour sur ces cibles baissières constituerait néanmoins une occasion de revenir à l’achat à moindre risque.

