Gap baissier à l'ouverture 19/03/2021 | 08:03 Laurent Polsinelli 19/03/2021 | 08:03

Objectif de cours : 5990 PTS

Malgré la nouvelle poussée des rendements obligataires hier, au lendemain du discours accommodant de la Réserve Fédérale, la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.13% à 6062 points.

La tendance a notamment été soutenue par le compartiment des bancaires, à l'image de Société Générale (+3.87%), Bnp Paribas (+2.34%) et Crédit Agricole (+2.18%).



Outre-Atlantique, le Dow Jones a dans un premier inscrit un nouveau record avant de basculer en territoire négatif, alors que les rendements américains ont accéléré à la hausse. L'indice des valeurs industrielles a finalement cédé 0.46% à 32862 points, le S&P500 a perdu 1.48% à 3915 points et le Nasdaq100 a décroché de 3.13%. Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir en baisse de 0.9%.



Techniquement, l'indice devait tester à l'ouverture la zone des 6020 points. En l'absence de préservation de ce seuil, on pourra s'attendre à une poursuite des dégagements en direction des 5990/5950 points.

