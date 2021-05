Gap baissier à l'ouverture 11/05/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 11/05/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6315 PTS

A l'issue d'une séance sans grand relief, le CAC40 a terminé à l'équilibre hier (+0.01% à 6385 points), tiraillé entre la bonne orientation des financières, le repli des technologiques et les craintes inflationnistes.

Crédit Agricole a engrangé 3.93%, Renault 3.5%, Unibail 3.3% et Société Générale 2.9%. A l'opposé, STM, Worldline et Dassault Systèmes ferment la marche, avec des baisses respectives de 2.55%, 1.99% et 1.56%.



Les indices américains ont quant à eux subi de nouveaux dégagements, dans le sillage des valeurs technologiques. Après un nouveau record en début de journée à 35091 points, le Dow Jones a finalement clôturé en repli de 0.1% à 34742 points. Le S&P500 a perdu 1.04% à 4188 points et le Nasdaq100 2.63%.



Ce matin, le CAC40 devrait ouvrir en gap baissier de plus de 1%, plombé par Wall Street et les données en provenance de Chine. L'indice PPI bondit de 6.8%, un plus haut depuis 2017 et l'indice CPI progresse de 0.9%. En données horaires, le marché parisien amorce un mouvement de consolidation. En l'absence de réaction positive dans la zone des 5315 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 100 heures, on pourra s'attendre à une poursuite des dégagements en direction des 6275 points voire 6230 points par extension.

