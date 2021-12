Gap baissier à l'ouverture dans le sillage de Wall Street 02/12/2021 | 08:03 Laurent Polsinelli 02/12/2021 | 08:03 Envoyer par e-mail :

Profitant de bonnes statistiques et des propos rassurants de Jerome Powell au sujet de l'inflation qui devrait commencer à ralentir à partir de mi-2022, le CAC40 a peu à peu accentué ses gains tout au long de la séance pour finalement terminer en forte hausse de 2.39% à 6881 points hier.

L'indice Final PMI manufacturier est ressorti à 58.4 en zone euro, l'enquête ADP a fait état de 534K créations d'emplois dans le secteur privé (consensus 525K) et l'ISM manufacturier progresse à 61.1 (60.8 précédemment).



Au niveau des valeurs, Stellantis a bondi de 5.7%, Safran s'est adjugée 4.4%, STM, Michelin et Schneider Electric 4.2%. Eurofins a en revanche reperdu 5.8%, seule valeur dans le rouge avec Worldline (-0.08%).



Bien orientés en début de journée, les indices américains se sont ensuite retournés à la baisse après l'annonce d'un premier cas de contamination au variant Omicron aux Etats-Unis. Le S&P500 a clôturé en baisse de 1.18% à 4513 points, le Dow Jones a perdu 1.34% à 34022 points et le Nasdaq100 1.6%.



Le marché parisien devrait ainsi repartir à la baisse ce matin, avec un gain baissier vers 6800 points.

En données horaires, un biais baissier restera donc privilégié sous les 6900 points. La zone des 6775 points, correspondant à la moyenne à 20 heures, devra engendrer une réaction positive sous peine d'une rechute rapide vers les récents plus bas.





