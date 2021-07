Glissade sous les 6400 points 19/07/2021 | 11:46 Jordan Dufee 19/07/2021 | 11:46 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6227 PTS

La bourse de Paris débute la semaine en forte baisse, de près de 2% à 6345 points. L’accélération des cas de coronavirus en Europe et aux Etats-Unis pèse sur les indices du globe. Sur le front des valeurs du CAC40, aucune ne parvient à tirer son épingle du jeu. Le palmarès est entièrement baissier et ce sont les valeurs cycliques qui souffrent le plus : Unibail lâche 4.3% à la mi-séance, Renault (-4%), ArcelorMittal (-3.6%) et Airbus (-3.5%) empruntent la même trajectoire. Graphiquement, en données horaires, la configuration se fragilise à l’image de la pente des moyennes mobiles. Les prix ont comblé ce matin le gap du 21 mai à 6350 points. Les vendeurs ont la main à court terme et peuvent prétendre à des objectifs ambitieux puisque le prochain support majeur en données horaires se situe à 6230 points.

