Glissade sous les 7100 points ou énième rebond?

Objectif de cours : 7064 PTS

Après avoir passé la majeure partie de la séance dans le rouge, le CAC40 s'est finalement orienté à la hausse en fin de journée, porté par le rebond initial de Wall Street. L'indice parisien a terminé en hausse de 0.3% à 7194 points, avec en haut du palmarès Veolia (+2.2%), Engie (+1.7%) et Vivendi (+1.5%). Les valeurs liés à l'énergie et les financières ont en revanche subi quelques dégagements. BNP Paribas cède 2%, ArcelorMittal 1.6%, Unibail 1.3% et Total 1.1%.



Sur le plan macroéconomique, l'indice PhillyFed progresse à 23.2 (15.4 précédemment) mais les inscriptions hebdomadaires au chômage remontent à 286K (231K la semaine passée. Les ventes de logements existants ont également déçu, ressortant à 6.18M contre 6.48M le mois dernier.



Outre-Atlantique, bien orientés à l'ouverture, les indices américains se sont dans un second temps retournés à la baisse, les publications de sociétés étant globalement sanctionnées, les opérateurs redoutant également un prochain tour de vis de la Fed.

A la clôture, le Dow Jones perdait 0.89% à 34715 points, le S&P500 1.1% à 4482 points et le Nasdaq100 cédait encore 1.34%, soit une perte de 4.9% depuis le début de semaine.



Aujourd'hui, pour cette séance des trois sorcières, le CAC40 devrait ouvrir en net gap baissier dans la zone des 7100 points.

Graphiquement, le marché parisien montre des signes de fébrilité dans le sillage de Wall Street. La zone des 7100 points devra impérativement engendrer une énième réaction positive sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des 7064 points voire 7000 points par extension.

