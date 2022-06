Hausse de 0.2% à l'ouverture 01/06/2022 | 08:02 Laurent Polsinelli 01/06/2022 | 08:02 Envoyer par e-mail :

Toujours préoccupée par l'inflation qui a atteint un nouveau pic en mai en zone euro à +8.1%, la bourse de Paris a creusé ses pertes hier après-midi et clôturé en baisse de 1.43% à 6468 points. Les marchés ont également été pénalisés par la poussée des rendements obligataires et la hausse des cours pétroliers, après l'embargo sur le pétrole russe annoncé par l'Union européenne.

Les cours pétroliers se sont néanmoins retournés à la baisse en fin de journée (Brent -4.49% et WTI -2.16%), après des informations du Wall Street Journal évoquant que des membres de l'OPEP envisageraient d'écarter provisoirement la Russie de leur accord sur la production afin d'augmenter leurs quotas. Sur le front des valeurs, Kering a gagné 0.87%, Total 0.74%, Orange 0.47% et Vivendi 0.41% tandis que Veolia ferme la marche, avec une perte de 4.09%. Airbus a cédé 3.34%, Safran 3.18% et Cap Gemini 3.17%. De retour d'un week-end prolongé pour le Memorial Day, les indices américains ont également perdu du terrain, tandis que la Fed devrait continuer à durcir sa politique monétaire après septembre pour contrer les pressions inflationnistes.

Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.67% à 32990 points, le S&P500 a cédé 0.63% à 4132 points et le Nasdaq100 0.31%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait reprendre un peu de hauteur, comme le suggèrent les contrats Futures en hausse de 0.2%.

En données horaires, l'indice parisien consolide après sa progression de la semaine dernière. Seul un retour sous les 6450 points militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 6370 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 100 heures, voire 6300 points par extension.

