Hausse de 0.2% dans les premiers échanges 18/05/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 18/05/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6370 PTS/ 6450 PTS

Porté par la levée de certaines restrictions sanitaires en Chine et des indicateurs de bonne facture, le CAC40 a poursuivi son mouvement de reprise hier et clôturé en hausse de 1.3% à 6430 points.

Le PIB a progressé de 0.3% en zone euro (consensus 0.2%), les ventes au détail américaines progressent de 0.9% et la production industrielle de 1.1% (contre 0.9% précédemment).



Sur le front des valeurs, Engie a bondi de 5.33%, Société Générale s'est adjugée 3.62%, Schneider Electric 3.37% et Worldline 3.22% tandis que Pernod Ricard et Danone ont cédé respectivement 1.18% et 1.17%.



Les indices américains ont également gagné du terrain, rassurés en séance par les propos de Jerome Powell qui a réaffirmé que des hausses de 50 points de base étaient prévu dans les mois à venir bien que la Fed soit prête à durcir encore sa politique monétaire si nécessaire pour maîtriser l'inflation.

Le Dow Jones a terminé en hausse de 1.34% à 32654 points, le S&P500 a gagné 2.02% à 4088 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 2.62%.



Aujourd'hui, en attendant l'indice CPI en zone euro (consensus 7.5%), le marché parisien devrait ouvrir en légère hausse de 0.2%.

En données horaires, le CAC40 demeure en phase de rattrapage et conserve ainsi un biais haussier au-dessus des 6370 points. A court terme, on suivra de près la sortie des 6370/6450 points pour agir. Une sortie par le haut de cette zone militerait pour une poursuite du mouvement en direction des 6485 points voire 6520/6560 points par extension.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ALSTOM 23.93 2.05% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 72.45 1.60% SANOFI 100.92 1.00% ENGIE 12.364 0.91% ESSILORLUXOTTICA 146.55 -2.82% CAPGEMINI SE 181.9 -3.04% WORLDLINE 35.93 -3.41% L'ORÉAL 316 -3.73% CARREFOUR 20.1 -4.42% Heatmap : Variations secteurs Actions / Super Sect. Actions / Sous Sect. Variations actions 1 j 5 j 1 s 1 m 3 m 6 m 1 a 3 a 5 a 10 a 1 janv.