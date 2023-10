A l'issue d'une séance volatile, le CAC40 a terminé parfaitement stable à 6996 points hier, soutenu par la légère détente des rendements obligataires, suite aux mauvais chiffres sur l'emploi américain et au repli des cours pétroliers.

L'enquête ADP a, en effet, fait état de seulement 89K créations d'emplois dans le secteur privé (consensus 154K et 180K le mois dernier).



Concernant l'activité, l'indice Final PMI services était ressorti à 48.7 en zone euro (48.4 précédemment) et à 50.1 aux Etats-Unis (50.2 le mois dernier). L'ISM services retombe quant à lui à 53.6 (54.4 précédemment) mais les commandes industrielles progressent plus que prévu à 1.2%.

Côté valeurs, Cap Gemini a gagné 2.3%, STM 2.09%, Orange 1.49%, Publicis 1.4% et Edenred 1.11% tandis que Total a perdu 1.94%, Thalès 1.91%, Legrand 1.63% et Alstom 1.06%.

Les indices américains ont eux aussi fait preuve de volatilité mais ont clôturé dans le vert grâce aux grosses capitalisations du secteur technologique. Le Dow Jones s'est adjugé 0.39% à 33129 points, le S&P500 a progressé de 0.81% à 33129 points et le Nasdaq100 de 1.45%.

Une petite accalmie se profile donc à Paris ce matin, les contrats Futures s'inscrivant en hausse de 0.3% pour le CAC40.

Graphiquement, la dynamique reste baissière sur toutes les échelles de temps. Seul le dépassement des 7050 points permettrait d'anticiper l'amorce d'une reprise technique avec les 7120 points comme premier objectif, zone de convergence avec la moyenne mobile à 100 heures.

La prudence pourrait rester de mise en attendant le rapport mensuel sur l'emploi américain demain.