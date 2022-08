Hausse de 0.3% à l'ouverture, l'inflation américaine rassure 11/08/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 11/08/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Porté par un indice des prix à la consommation sous les attentes aux Etats-Unis, l'indice CAC40 a terminé en hausse de 0.52% à 6523 points hier.

Parmi ses composantes, Alstom a bondi de 6.07%, Unibail a gagné 4.22%, Renault 3.45% et STM 3.3%, tandis que Sanofi a décroché de 8.18% et Thalès a perdu 1.33%.



Aux Etats-Unis, l'indice CPI est contre toute attente ressorti stable en juillet (consensus 0.2% et 1.3% le mois dernier). Cela représente une hausse de 8.5% sur an (5.9% hors alimentation et énergie alors que le marché tablait sur 6.1%). Ces données rassurantes, laissant penser que l'inflation a atteint son pic, ont permis à Wall Street de terminer en nette hausse.

Le Dow Jones s'est adjugé 1.63% à 33309 points, le S&P500 a gagné 2.13% à 4210 points et le Nasdaq100 2.85%.



En attendant l'indice PPI à 14h30, le CAC40 devrait poursuivre son rattrapage et ouvrir en hausse de 0.3% aujourd'hui.

Graphiquement, les oscillations perdurent au sein du range 6450/6564 points. Il faudra attendre la sortie de cette zone pour renouer avec une dynamique affirmée.

