Hausse de 0.7% avant les annonces de la BCE 08/09/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli

Après un début de séance baissier, le CAC40 a profité de la bonne orientation de Wall Street pour redresser la barre et terminé en hausse symbolique de 0.02% à 6105 points.

La tendance a été soutenue par la détente du marché obligataire et un PIB légèrement meilleur que prévu en zone euro au second trimestre (+0.8% contre +0.6% précédemment). Sur le front des valeurs, Engie a bondi de 4.93%, Kering a gagné 2.44%, Renault 2.21% et STM 2.15%. A l'opposé, Total décroche de 3.7% dans le sillage des cours pétroliers, Carrefour cède 1.56% et Thalès 1.3%.



Aux Etats-Unis, les indices ont terminé en forte hausse, à la faveur du rebond des valeurs technologiques. Le Nasdaq100 s'est adjugé 2.07%, le S&P500 1.83% à 3979 points et le Dow Jones 1.4% à 31581 points.

Le Livre Beige n'a pas apporté de surprise, la Fed estimant que les pressions inflationnistes devraient perdurer au moins jusqu'à la fin de l'année.



En attendant la décision de la BCE sur les taux à 14h15 et la conférence de presse de Christine Lagarde qui suivra à 14h30, la bourse de Paris devrait débuter la séance en hausse de 0.7%.

Pour lutter contre l'inflation, la banque centrale européenne pourrait procéder à un tour de vis de 75 points de base aujourd'hui.



Graphiquement, la configuration demeure inchangée. ll faudra attendre la sortie des 6009/6190 points pour renouer avec une dynamique affirmée.

