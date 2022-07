Hausse de 0.7% pour les 3 sorcières 15/07/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 15/07/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Après avoir ouvert non loin de l'équilibre hier, la bourse de Paris a peu à peu perdu pied, cédant jusqu'à 2%, pénalisée par la révision en baisse des perspectives de croissance en zone euro, la nouvelle poussée de l'inflation aux Etats-Unis et les craintes de durcissement plus marqué des politiques monétaires des banques centrales.

Après un plus bas à 5874 points vers 17h, le CAC40 a légèrement réduit ses pertes et clôturé en baisse de 1.41% à 5915 points. Aux Etats-Unis, les statistiques ont déçu. Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 244K (contre 235K la semaine dernière) et les prix à la production ont progressé de 1.1% en juin (+11.3% en rythme annuel). Les résultats de JP Morgan et Morgan Stanley sont par ailleurs ressortis sous les attentes.

Les propos d'un des gouverneurs de la Fed, Christophe Waller, ont néanmoins été de nature à rassurer. Il reste favorable à une nouvelle hausse des taux d'intérêt de 75 points en juillet, réduisant ainsi les craintes d'un relèvement encore plus marqué. Le Dow Jones a terminé en repli de 0.46% à 30630 points, le S&P500 a perdu 0.3% à 3790 points et le Nasdaq100 a grappillé 0.34%.



Pour cette séance des trois sorcières, ponctuée également par de nombreuses statistiques américaines et les résultats de Citigroup, Wells Fargo, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.7%.

En données horaires, l'indice devrait tester à l'ouverture la zone des 5960 points, correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Le franchissement de ce niveau serait de bon augure pour un retour vers les récents plus hauts.

