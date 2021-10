Hausse initiale de 0.2% 05/10/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 05/10/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6400 PTS

A l'issue d'une séance volatile, le CAC40 a terminé à son plus bas du jour hier, en baisse de 0.691% à 6477 points, plombé par le repli de Wall Street sur fond de craintes de poussées inflationnistes avec l'envolée des prix à l'énergie.

Les valeurs technologiques ont subi le plus lourd tribut, à l'image de STM (-3.4%) mais aussi Unibail (-2.6%), Airbus (-2.5%) et ArcelorMittal (-2.2%). Total a, en revanche, signé la plus forte hausse (+2%), avec la nouvelle flambée des cours pétroliers, suite à la décision de l'OPEP+ de maintenir les niveaux de production actuels.



Les indices américains ont également terminé en nette baisse, le Dow Jones a perdu 0.94% à 34002 points, le S&P500 a cédé 1.3% à 4300 points et le Nasdaq100 2.16%, avec le pétrole, les incertitudes persistantes au sujet d'Evergrande et le ralentissement économique chinois.



Malgré le décrochage des places asiatiques ce matin, le marché parisien devrait néanmoins débuter la séance en hausse de 0.2%.

Graphiquement, la nervosité reste palpable. On maintiendra pour le moment un biais baissier sous les 6540 points (moyenne mobile à 50 heures) avec les 6400 points comme premier objectif.







