La bourse de Paris a clôturé en forte hausse de 1.57% à 7333 points hier, saluant le nouveau reflux de l'inflation aux Etats-Unis, les opérateurs pariant désormais sur le fait que les hausses de taux sont bientôt terminées.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de seulement 0.2% en juin (0.3% attendu), soit une hausse de 3% sur un an (contre 3.1% attendu et 4% le mois dernier). Le consensus table sur une hausse de 25 points de base fin juillet à plus de 92% mais sur statu quo en septembre à 80%.



Du côté des valeurs, hormis Sanofi (-0.77%) et Worldline (-0.15%), toutes les composantes du CAC40 ont gagné du terrain. STM a bondi de 4.68%, Téléperformance a gagné 3.22%, Axa 3.06%, Thalès 3.01%, Unibail 2.97%.



Bien orientés à la cloche parisienne, les indices américains ont accentué leurs gains en fin de séance, après la publication du Livre Beige de la Fed, qui a mis en évidence que la croissance américaine résiste, que les tensions sur les prix s'affaiblissent et que le marché du travail se détend, ce qui devrait à terme faire baisser davantage l'inflation.

Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.25% à 34347 points, le S&P500 a progressé de 0.74% à 4472 points et le Nasdaq100 de 1.24%.



L'indice parisien devrait ainsi poursuivre sa marché en avant ce matin, les contrats Futures laissant envisager un gain de 0.2% dans les premiers échanges.

En données horaires, la dynamique demeure clairement positive au-dessus des 7240 points voire au-dessus des 7294 points en intraday. Les 7369 points sont désormais en ligne de mire, borne haute d'un gap datant du 5 juillet dernier. Au-dessus de ce niveau, on pourrait alors s'attendre à un retour vers les 7428 points.