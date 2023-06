Les places européennes ont terminé en baisse hier, après la hausse de 25 points de base du taux directeur de la BCE et l'annonce d'une poursuite des resserrements monétaires dès juillet. Le CAC40 a toutefois réduit ses pertes du début de séance, dans le sillage de Wall Street. L'indice parisien a clôturé en repli de 0.51% à 7290 points, après un plus bas à 7244 points vers 14H.



Sur le front des valeurs, Renault a gagné 2.71%, Danone 1.33%, Bouygues 0.6% et Orange 0.49% tandis qu'Alstom a cédé 2.72%, BNP Paribas 2.14%, Société Générale 1.81% et Worldline 1.79%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en nette hausse, avec le statu quo de la Fed la veille, la détente du marché obligataire et le net repli du dollar. Le Dow Jones s'est adjugé 1.26% à 34408 points, le S&P500 a progressé de 1.22% à 4425 points et le Nasdaq100 de 1.2%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.3%.

Côté statistiques, l'indice CPI sera publié à 11h en zone euro puis l'indice de confiance du Michigan à 16h.



En données horaires, l'indice CAC40 demeure en phase de consolidation. Seul le franchissement des 7313 points permettrait d'anticiper un retour rapide vers les 7359/7378 points.