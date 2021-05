Hausse initiale de 0.3% après les records à Wall Street 10/05/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 10/05/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Positive au dessus de 6355 PTS

Objectif de cours : 6400 PTS

Malgré les mauvais chiffres sur l'emploi américain, la bourse de Paris a terminé à son zénith vendredi, en hausse de 0.45% à 6385 points, ces données écartant les risques d'une remontée prématurée des taux.

Contrairement aux anticipations, le taux de chômage américain remonte à 6.1% (consensus 5.8%) et seulement 266K emplois ont été créés en avril alors que le consensus tablait sur 990K. Le chiffre du mois dernier a, par ailleurs, été révisé à la baisse (770K contre 916K précédemment).



Outre-Atlantique, le Dow Jones (+0.66% à 34777 points) et le S&P500 (+0.74% à 4232 points) ont inscrit de nouveaux records absolus et les valeurs technologiques ont également repris des couleurs, à l'image du Nasdaq100 qui a clôturé en hausse de 0.78% à 13719 points.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait garder le cap et ouvrir en hausse de 0.3%.

D'un point de vue graphique, la configuration demeure inchangée. La dynamique est positive en données horaires au-dessus des 6355 points et les 6400 points restent en ligne de mire.

© Zonebourse.com 2021 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CAC 40 0.01% 6385.99 15.03% DJ INDUSTRIAL -0.10% 34742.82 13.63% NASDAQ 100 -2.63% 13359.080629 6.45% Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.