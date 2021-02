Hausse initiale de 0.5% 03/02/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 03/02/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Positive au dessus de 5545 PTS

Objectif de cours : 5590 PTS

Profitant d'une croissance moins mauvaise que prévu (PIB à -0.7% pour le T4 en zone euro) et de la bonne orientation de Wall Street, le CAC40 a fortement progressé hier, clôturant en hausse de 1.86% à 5563 points. La tendance a aussi été soutenue par les espoirs d'adoption imminente du plan de relance massif américain.

Sur le front des valeurs, Airbus s'est envolée de 6.59%, suivie par Safran (+4.76) et Wordline (+3.96%). Peu de composantes de l'indice ont cédé du terrain. Danone signe la plus forte baisse (-1.65%) avec ArcelorMittal (-1%).



Outre-Atlantique, les indices sont revenus à quelques encablures de leurs records, portés notamment par le compartiment des technologiques. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 1.57% à 30687 points, le S&P500 a gagné 1.39% à 3826 points et le Nasdaq100 1.56%.



Ce matin, les velléités acheteuses devraient perdurer, comme le laissent envisager les contrats Futures pour le CAC40, en hausse de 0.5%. Graphiquement, le CAC40 devrait de nouveau ouvrir en gap haussier aujourd'hui et combler dans la foulée, un autre gap laissé ouvert fin janvier à 5590 points. Le franchissement de cette zone de cours militerait pour une poursuite du rattrapage en direction des 5625 points voire 5660 points par extension. En intraday, un biais haussier restera privilégié au-dessus des 5545 points.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.