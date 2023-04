Hausse initiale de 0.6% 11/04/2023 | 08:02 Laurent Polsinelli 11/04/2023 | 08:02 Envoyer par e-mail :

De retour du week-end prolongé de Pâques, la bourse de Paris devrait débuter la semaine en hausse de 0.6%, profitant notamment du rebond des places asiatiques et de la décélération de l'inflation en Chine.

L'indice CPI est, en effet, ressorti en hausse de 0.7% (1% le mois dernier) tandis que l'indice PPI recule de 2.5% (-1.4% précédemment).

Le CAC40 avait terminé en timide hausse de 0.12% à 7324 points jeudi dernier, les opérateurs ayant limité les initiatives après plusieurs statistiques américaines sous les attentes qui accentuent les risques de récession.



La bourse de New York était en revanche ouverte hier et les grands indices ont terminé en ordre dispersé, après un rapport mensuel sur l'emploi américain solide vendredi. Le taux de chômage a reculé à 3.5%, avec 236K créations d'emplois (228K attendu et 326K le mois dernier) et un salaire horaire en hausse de 0.3% (0.2% le mois dernier). Ces données ont ravivé les craintes d'un nouveau tour de vis de la Fed en mai.

Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.3% à 33586 points, le S&P500 a gagné 0.1% à 4109 points et le Nasdaq100 s'est effrité de 0.09%.



Hormis les ventes au détail en zone euro, la journée sera peu fournie en termes de statistiques. Il faudra attendre demain pour prendre connaissance de l'indice CPI aux Etats-Unis (consensus 0.2%, soit 5.2% sur un an). L'indice PPI sera ensuite dévoilé jeudi.



Graphiquement, le mouvement de consolidation horizontal se poursuit, le CAC40 ne montrant pour le moment pas de signe de faiblesse. On continuera de surveiller la sortie des 7285/7401 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir.

