Hausse soutenue par les espoirs d'un vaccin 23/11/2020 | 11:48 Laurent Polsinelli 23/11/2020 | 11:48 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 23/11/2020 | 11:48

Opinion : Positive au dessus de 5495 PTS

Objectif de cours : 5600 PTS

L’enthousiasme suscité par l’imminence d’un vaccin contre la Covid-19 ne s’estompe pas, à l’image du CAC40 qui débute la semaine sur un gain de 0.77% à 5539 points.

Après Pfizer/Biontech et Moderna, c’est AstraZeneca qui évoque aujourd’hui une efficacité moyenne de 70% pour son vaccin.



Du côté des statistiques, les indices Flash PMI dévoilés en zone euro étaient mitigés. L’indice Flash PMI manufacturier dépasse les attentes (53.6 contre 53.2 attendu) mais l’indice Flash PMI services déçoit, ressortant à 41.3 (contre 42.2 attendu et 46.9 le mois dernier). Ces mêmes indices seront dévoilés aux Etats-Unis à 15h45.



En données horaires, le CAC40 a ouvert en gap haussier ce matin au-dessus de la zone des 5520 points, prenant ainsi le chemin du seuil symbolique des 5600 points. Sur cette échelle de temps, un biais haussier restera privilégié au-dessus des 5495 points, borne basse du gap d'ouverture.

© Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.