Humeur maussade avec la Fed et les tensions géopolitiques 14/02/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 14/02/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Négative sous les 7071 PTS

Objectif de cours : 6857 PTS

Toujours préoccupée par les craintes de resserrement monétaire rapide aux Etats-Unis tandis que l'inflation a atteint 7.5% en janvier, un record en 40 ans, la bourse de Paris a terminé en baisse de 1.27% à 7011 points vendredi dernier.

Worldline s'est nettement distinguée, avec un gain de 5.8%, Sanofi a gagné 1% et Danone 0.9%. Parmi les plus fortes baisses, Unibail a perdu 4%, Essilor 3.6% et Hermès 3.5%.



Outre-Atlantique, les tensions géopolitiques sont venues dégrader un peu plus l'ambiance, avec la crainte d'une invasion russe de l'Ukraine. Les grands indices ont ainsi terminé à leurs plus bas du jour, à l'image du Nasdaq100 qui a décroché de 3.07%. Le Dow Jones a perdu 1.43% à 34738 points et le S&P500 a cédé 1.9% à 4418 points. Les contrats Futures sont ainsi rouge vifs ce matin en Europe et le CAC40 est notamment attendu en baisse de 1.7%.

En données horaires, l'indice parisien devrait ouvrir en large gap baissier sous les 6900 points. En l'absence de réaction positive dans les premiers échanges, le premier objectif baissier majeur sera fixé vers 6857 points, dernier rempart avant les plus bas de janvier (6754 points).

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 CARREFOUR 17.205 0.38% CRÉDIT AGRICOLE S.A. 13.56 -3.53% RENAULT 34.385 -4.33% BNP PARIBAS 61.75 -4.85% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 33.795 -6.05% ARCELORMITTAL 26.34 -6.26% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 semaine 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 1 janv.