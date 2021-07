Il fait chaud sur les marchés 23/07/2021 | 08:05 Patrick Rejaunier 23/07/2021 | 08:05 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6525 PTS

A l'image du thermomètre, les valeurs parisiennes ont une nouvelle fois progressé, avec une hausse supplémentaire de 0.26%. Cette reprise, depuis le point bas de lundi dernier, trouve sa force avec un premier bilan positif des publications ainsi que dans le discours accommodant de la BCE. L’institution européenne promet, en effet, un soutien prolongé à l’économie. Pour ce dernier jour de la semaine, les opérateurs suivront dans la matinée les Pmi allemands (manufacturing et services) ainsi que ceux des Etats-Unis, dans l’après-midi. A une heure de l’ouverture française, les futures indiquent une nouvelle progression de 0.3%. Graphiquement, en données horaires, la borne des 6525 points a stoppé net la progression de l’indice avant de revenir sur un point pivot à 6480 points. Les moyennes mobiles 50 et 100 heures affichent une certaine neutralité, militant pour un ralentissement de la progression indicielle. La ligne des 6525 points restera le niveau à franchir pour viser un nouvel objectif à 6570 points. Seul un retour sous les 6400 points fragiliserait la configuration actuelle.

