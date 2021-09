Journée chargée en statistiques 03/09/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 03/09/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Dans une logique de prudence avant le rapport mensuel sur l’emploi américain, le CAC40 s'est maintenu autour de l'équilibre hier, clôturant en timide hausse de 0.06% à 6763 points.

Les statistiques américaines se sont une fois de plus avérées robustes. Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 340K, la productivité grimpe de 2.1% et les commandes industrielles de 0.4%.



Le S&P500 a quant à lui signé un nouveau record en clôture (+0.28%) 4536 points, grâce à la bonne orientation des pétrolières et le DOW JONES s'est adjugé 0.37% à 35443 points. Après un nouveau record en séance, le Nasdaq100 termine, en revanche, en baisse de 0.05% à 15604 points. Ce matin, le CAC40 devrait ouvrir sur un note stable.

Les opérateurs prendront connaissance de l'indice PMI services en zone euro à 10h puis des ventes au détail à 11h.

Aux Etats-Unis, à 14h30, le consensus table sur un taux de chômage à 5.2%, avec 720K créations d'emplois et un salaire horaire en hausse de 0.3%. L'indice PMI services est attendu à 15h45 et l'ISM services à 16h. En données horaires, la configuration demeure inchangée. On attendra la sortie des 6730/6780 points pour se positionner dans un sens comme dans l’autre. La volatilité pourrait s’intensifier en deuxième partie de séance, en fonction de l’emploi US, qui servira de ligne directrice pour la prochaine réunion de la Fed.

