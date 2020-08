Journée de compensation des contrats "août" Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4890 PTS/ 5020 PTS

A l’approche de la clôture des positions du mois bousier d’août, le CAC40 a subi une correction de 1.33% reculant ainsi à 4911 points. Le maintien des indices américains n’a pas permis un rebond des actions parisiennes en fin de séance. A l’occasion de cette journée de compensation des postions dérivées à 16H, les opérateurs auront pris connaissance auparavant des PMI en Europe et aux Etats-Unis. En attendant, les futures indiquent une ouverture en légère hausse de 0.2%. Graphiquement, en données horaires, les cours se sont approchés de la ligne des 4890 points sans connaitre de rebond significatif. La pression exercée par les moyennes mobiles 20 et 50 heures pourrait empêcher le CAC40 de se redresser durablement à court terme.

Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.