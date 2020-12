Joyeux Noël 24/12/2020 | 11:57 Laurent Polsinelli 24/12/2020 | 11:57 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5480 PTS/ 5550 PTS

Tandis que les places européennes fermeront leurs portes à 14h pour cette séance écourtée de Noël (Francfort restant par ailleurs fermée), le CAC40 poursuit son mouvement de reprise, à la faveur des anticipations d’un accord imminent entre Londres et Bruxelles sur l’après-Brexit.

Après avoir fini de récupérer hier ses pertes du début de semaine, le marché parisien progresse aujourd’hui de 0.11% à 5533 points.

Les initiatives demeurent néanmoins limitées en l’absence de nombreux opérateurs, seulement 250 millions d’euros ayant pour le moment été échangés sur les principales composantes du CAC40.



Wall-Street est également attendue en légère hausse pour cette séance écourtée (fermeture à 19h) et aucune statistique n’est au programme.



Graphiquement, pas de changement, la dynamique reste positive en donnée horaires au-dessus de la zone des 5480 points. On suivra en début de semaine la sortie des 5480/5550 points pour avoir plus de visibilité sur l’orientation à venir.



Toute l’équipe Zonebourse vous souhaite d’excellentes fêtes de Noël !

