L'Europe accélère très nettement à la hausse

Objectif de cours : 6760 PTS

En attendant l'issue des pourparlers entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui en Turquie, la bourse de Paris accentue sa progression depuis l'ouverture, pour s'inscrire actuellement en hausse de 2.1% à 6727 points.

L'appétit pour le risque resurgit, les opérateurs espérant l'annonce d'un cessez-le-feu.



Sur le front des valeurs, Worldline gagne 5.25%, Renault 4.5%, Stellantis 4.3% et Safran 4.4%. A l'opposé, Sanofi recule de 1%, Thalès de 0.8%. Au niveau de la macroéconomie, l'indice Case Shiller des prix immobiliers sera publié à 15h et l'indice du Conference Board à 16h.



Graphiquement, le CAC40 s'est affranchi ce matin de la zone des 6685 points. Au-dessus de ce niveau, le nouvel objectif est fixé à 6760 points. Au-delà, les 6800/6880 points seraient alors en ligne de mire.

