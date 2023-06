En attendant quelques statistiques d'importance ainsi que les décisions des banques centrales, la bourse de Paris accentue ses gains depuis l'ouverture, rassurée par le repli de l'inflation américaine et les anticipations d'un statu quo de la Fed ce soir.

Le CAC40 gagne actuellement 0.72% à 7343 points et le S&P500 grapille 0.1% en préouverture.



Du côté des valeurs, Renault s'adjuge 2.8%, Téléperformance 2.1%, ArcelorMittal 2%, Carrefour 1.7% tandis que Worldline cède 0.5%; Thalès 0.4% et Dassault 0.3%.



Au niveau de la macroéconomie, la production industrielle progresse de 1% en zone euro, l'indice PPI US sera publié à 14h30, les stocks pétroliers à 16h30, la décision de la Fed sur les taux à 20h et la conférence de presse de Jerome Powell à 20h30.

En données horaires, la dynamique reste positive au-dessus des 7237 points voire au-dessus des 7308 points en intraday. La préservation de ces niveaux pourrait permettre à l'indice de rallier rapidement les 7356/7378 points.