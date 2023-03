L'Europe accentue son avance 29/03/2023 | 11:08 Laurent Polsinelli 29/03/2023 | 11:08 Envoyer par e-mail :

Tandis que les craintes concernant le secteur bancaire semblent quelque peu s'estomper, la bourse de Paris aligne sa troisième séance consécutive de hausse, portée également par le rebond des places asiatiques.

Le CAC40 s'adjuge actuellement 1.05% à 7162 points et le S&P500 gagne 0.8% en préouverture.



Au niveau de la macroéconomie, les promesses de ventes de logements seront publiées aux Etats-Unis à 16h et les stocks pétroliers à 16h30.



Sur le front des valeurs, STM gagne 5.1%, avec les bons résultats d'Infineon (+7.5%). Publicis gagne 2.4%, ArcelorMittal 2.3%, Kering 1.8% et Axa 1.7%. Seules Orange et Eurofins perdent un peu de terrain, les titres cédants respectivement 0.3% et 0.2%.



Graphiquement, le CAC40 revient tester la borne haute de son trading range. Le débordement de cette zone de cours ouvrirait la voie aux 7200 points dans un premier temps. Au-delà, les 7256/7274 points seraient alors en ligne de mire.

Palmarès STMICROELECTRONICS N.V. 46.985 5.56% PUBLICIS GROUPE SA 71.28 2.77% ARCELORMITTAL 27.08 2.50% KERING 589.3 2.42% AIRBUS SE 121.4 2.26% THALES 136.6 -0.11% ORANGE 10.824 -0.28%