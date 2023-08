Dans le sillage de la détente des rendements obligataires et de la forte hausse de New York hier, la bourse de Paris a ouvert en territoire positif et a brièvement dépassé les 7400 points en début de journée. La tendance s’est ensuite très vite renversée avec le coup d’état militaire au Gabon, la prudence semblant par ailleurs renforcée avant l’enquête ADP aux Etats-Unis à 14h15 et le PIB US à 14h30.



Le CAC40 recule désormais de 0.47% à 7338 points et le S&P500 cède 0.2% en préouverture.



Autres statistiques au programme, les stocks des grossistes seront également publiés à 14h30 puis les promesses de vente de logements à 16h et les stocks pétroliers à 16h30.



Au niveau des valeurs, Carrefour récupère 1.6%, Cap Gemini gagne 0.9%, BNP Paribas 0.7% alors qu'Alstom cède 1.7%, Hermès 1.4%, LVMH 1.3% avec Engie.

Graphiquement, le CAC40 a rallié la zone des 7400 points et subit quelques prises de bénéfices. La zone des 7320 points devra engendrer une réaction positive sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des 7285/7261 points dans un premier temps.