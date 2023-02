L'Europe creuse ses pertes 06/02/2023 | 11:12 Laurent Polsinelli 06/02/2023 | 11:12 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 7112 PTS

Dans le sillage de Wal Street et des tensions géopolitiques, la bourse de Paris évolue en nette baisse ce lundi, après avoir engrangé 1.26% et 0.94% en fin de semaine, rassurée par les discours des banques centrales.

L’indice CAC40 cède actuellement 1.44% à 7130 points, avec toutes ses composantes dans le rouge, pénalisé par le rapport mensuel sur l’emploi meilleur que prévu et les tensions américaines avec la Chine, alors que les Etats-Unis ont abattu le ballon chinois que survolait leur sol depuis plusieurs jours.



Au niveau des valeurs, Kering cède 3%, ArcelorMittal 2.9%, Saint Gobain 2.6%, STM 2.5% et Publicis 2.4%. Sur le plan macroéconomique, les ventes au détail reculent de en zone euro (consensus -2.4% et +0.8% le mois dernier). Aucune statistique majeure n’est attendue en deuxième partie de séance. Graphiquement, le CAC40 amorce un mouvement de consolidation après sa récente envolée. La zone des 7012 points devra contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des 7059/7011 points.

