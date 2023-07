Dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques, l’Europe s’enfonce peu à peu dans le rouge depuis l’ouverture, suite à la volonté affichée de la Fed de poursuivre ses resserrements monétaires et des mauvaises données de ces derniers jours, concernant l’activité en Chine, en zone euro et aux Etats-Unis.

Le CAC40 cède actuellement 1.77% à 7181 points et le S&P500 recule de 0.5% en préouverture.



Du côté des statistiques, les ventes au détail en zone euro sont ressorties stables. Outre-Atlantique, l'enquête ADP dans le secteur privé sera publié à 14h15, la balance commerciale, les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30, puis l'indice PMI services à 15h45 avant l'ISM services et l'enquête JOLTS à 16h et les stocks pétroliers à 17h.

Peu de valeurs de l’indice se maintiennent dans le vert aujourd’hui. Publicis gagne 0.4%, Carrefour 0.2%. A l’opposé, Unibail perd 3.2%, BNP Paribas 3.1% avec Cap Gemini. STM cède 2.9%, Hermès 2.6% et Société Générale 2.5%.



Graphiquement, la configuration apparaît nettement dégradée. La dynamique reste négative sous les 7294 points en données horaires, voire sous les 7240 points en intraday, plus hauts du jour. Sous ce niveau, l’indice pourrait rapidement retourner vers ses récents points bas, dans la zone des 7100 points.