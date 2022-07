L'Europe décroche 30/06/2022 | 11:19 Laurent Polsinelli 30/06/2022 | 11:19 Envoyer par e-mail :

Dans un contexte de repli généralisé des bourses européennes, avec notamment un nouvelle estimation de l'inflation par l'Insee à 5.8% en juin (contre 5.2% le mois dernier), le CAC40 décroche de 2.3% à 5892 points aujourd'hui. Les craintes au sujet de l'inflation et d'un retour en récession restent donc les principaux catalyseurs. Seule valeur dans le vert, Thalès s'adjuge 1.7% tandis que Société Générale perd 4.6%, Dassault Systèmes 4.5%, Alstom 4.4% et Worldline 4.3%. L'indice S&P500 est quant à lui attendu en repli de 1.5% en préouverture.



Du côté des statistiques, le taux de chômage retombe à 6.6% en zone euro (6.7% précédemment). Aux Etats-Unis, l'indice Core CPE, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les dépenses et revenus des ménages seront dévoilés à 14h30, avant l'indice PMI de Chicago à 15h45.



En données horaires, la dynamique demeure clairement négative sous les 6000 points voire sous les 5931 points en intraday, plus haut du jour. Le seuil des 5878 points devra contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 5830 points.

