L'Europe décroche dans le sillage des banques américaines

Le CAC40 et les autres places européennes s'enfoncent dans le rouge depuis ce matin, après la faillite de la banque américaine SVB et ce, malgré les mesures prises par les autorités aux Etats-Unis pour limiter les éventuels risques de contagion.

Une autre banque, Signature Bank, a aussi été fermée ce week end.

A la mi-séance, le marché parisien recule de 2.5% à 7039 points et le S&P500 est stable en préouverture.



Toutes les composantes du CAC40 sont dans le rouge, avec les valeurs bancaires en queue de peloton. BNP Paribas perd 5.7%, Société Générale 5.5%, Axa 5.2%, Alstom 5.1% et Renault 5%.



Techniquement, la configuration apparaît très dégradée et la volatilité devrait persister. La zone des 7000 points devra contenir la pression vendeuse sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 6946 points, voire 6920/6880 points par extension.

