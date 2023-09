Les anticipations d'une pause dans le cycle de resserrement monétaire de la Fed et les nouvelles mesures de soutien annoncées par la Chine soutiennent la tendance en Europe ce lundi, à l'image du CAC40 qui progresse actuellement de 0.74% à 7350 points.

Les volumes de transaction devraient néanmoins restés peu fournis, Wall Street étant fermée aujourd'hui pour la fête du travail.



Au niveau des valeurs, Thalès gagne 2.2%, Téléperformance 2%, Kering 1.7%, Essilor 1.5% et Airbus 1.2% tandis que Société Générale perd 0.7% et Renault 0.2%.



Graphiquement, le mouvement de consolidation se poursuit. On continuera de suivre de près la sortie des 7294/7359 points pour agir.