En l'absence de nouveaux catalyseurs, les places européennes évoluent en légère baisse ce matin, la tendance restant fragilisée par les craintes de ralentissement économique mondial et les incertitudes sur les trajectoires des banques centrales tandis que l'inflation persiste.

Le CAC40 cède actuellement 0.16% à 7189 points et le S&P500 recule de 0.1% en préouverture.



Au niveau des valeurs, Publicis grimpe de 1.3%, Pernod Ricard de 0.9% et Hermès de 0.6%. A l'opposé, Total cède 1.6% dans le sillage des cours pétroliers, Stellantis perd 1.5%, STM 1.3%, Cap Gemini 1.2% et Orange 1.1%.



Sur le plan macroéconomique, les ventes de détail sont ressorties stables en zone euro (consensus +0.2% contre -1.2% le mois dernier). En Allemagne, les commandes industrielles reculent de 0.5% (+2.7% attendu et -10.9% précédemment).

Aucune statistique ne sera dévoilée en deuxième partie de séance.



Graphiquement, le CAC40 revient tester la zone des 7182 points évoquée ce matin. La rupture de ce niveau militerait pour le comblement du gap laissé ouvert vendredi, vers 7141 points. Sous ce seuil, on pourrait assister à un nouveau test des récents plus bas.