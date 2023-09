Après un début de séance positif, la bourse de Paris et les autres places européennes ont très rapidement repris le chemin de la baisse, toujours impactée par les craintes inflationnistes et de ralentissement économique.

Le CAC40 cède désormais 0.6% à 7152 points et le S&P500 recule de 0.3% en préouverture.



Seules statistiques au programme, les stocks des grossistes seront dévoilés à 16h et le crédit à la consommation à 21h.



Du côté des valeurs, Worldline gagne 1.6%, Publicis 1%, Carrefour 0.7% et LVMH 0.2%. A l'opposé, Renault perd 2.2%, Airbus 1.9%, Schneider Electric 1.8% et Essilor 1.6%.



En données horaires, la dynamique demeure clairement négative sous les 7250 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 heures. Les prochains objectifs baissiers sont désormais fixés à 7092 points puis 7052 points.