L'Europe peine à suivre Wall-Street

Contrebalançant avec les périodes estivales précédentes, historiquement négatives, les places financières ont poursuivi leur ascension en août, à l'image du CAC40 qui a engrangé 5%.

Le marché reste porté par les bonnes données macroéconomiques qui poursuivent leur redressement, par les espoirs d'un vaccin contre la pandémie et le maintien des politiques monétaires ultra-accommodantes des banques centrales.

Le discours du président de la Fed a rassuré, évoquant le maintien des taux bas pour lutter contre le chômage, malgré une inflation qui pourrait dépasser légèrement l'objectif des 2%.

Ces annonces ont permis à Wall-Street de poursuivre leur course aux records, le Nasdaq100 s'envolant de 10% sur le dernier mois (+7.4% en juillet et +6.3% en juin..).



L'appétit pour le risque semble donc intact, malgré une très nette sousperformance de l'Europe face à Wall-Street.

En données journalières, le CAC40 oscille en effet depuis de nombreuses semaines au sein du range 4780/5200 points. Seule la sortie de cette zone permettra de renouer avec une dynamique affirmée. A court terme, le débordement des 5100 points pourrait constituer une première indication positive.

Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 VEOLIA ENVIRONNEMENT 20.11 5.26% ENGIE 11.625 4.40% ARCELORMITTAL 10.852 3.51% RENAULT 24.54 1.64% CARREFOUR 13.55 0.78% ORANGE 9.382 -1.99% VINCI SA 79.74 -2.16% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 39.615 -2.26% THALES 66.44 -2.27% SAFRAN 99.36 -2.83% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.