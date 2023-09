La bourse de Paris a débuté la semaine en fanfare, avec un gain de plus de 1% durant la première heure de cotation, avant de réduire quelque peu son avance dans l’attente de rendez-vous cruciaux (inflation américaine mercredi et BCE jeudi).

Les opérateurs optent par la prudence, partagés entre la volonté de la BCE de poursuivre sa lutte contre l’inflation et des statistiques européennes en berne qui font craindre la récession.



Le CAC40 gagne actuellement 0.59% à 7283 points et le S&P500 s’adjuge 0.35% en préouverture.

Aucune statistique ne sera dévoilée aujourd’hui.



Au niveau des valeurs, Alstom progresse de 2.1%, Société Générale de 1.5%. Michelin, BNP Paribas et Sanofi gagnent 1.4%. A l’opposé, Legrand cède 2.7%, Kering 0.3% et Pernod Ricard 0.15%.

Graphiquement, la volatilité et l’indécision restent fortes. A court terme, on suivra désormais la sortie des 7215/7316 points pour se positionner dans un sens comme dans l’autre.