L'Europe rebondit 23/08/2021 | 11:22 Laurent Polsinelli 23/08/2021 | 11:22 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6630 PTS/ 6700 PTS

Profitant du rebond de Wall Street de vendredi, la bourse de Paris a débuté la semaine sur une note positive, frôlant les 6700 points dans les premiers échanges. L’indice parisien a toutefois réduit légèrement ses gains, après la publication d’indice Flash PMI mitigés, pour s’inscrire désormais en hausse de 0.69% à 6672 points.

Le S&P500 est pour le moment attendu en légère hausse de 0.25%.



Sur le front des valeurs, le luxe reprend des couleurs après la débâcle de la semaine dernière. Kering récupère 3.1%, LVMH 2.2% et Hermès 1.2%. Carrefour et Sanofi signent les plus fortes baisses (-1.1% et -0.9%).



Sur le plan macroéconomique, l’indice Flash PMI manufacturier est ressorti à 61.5 en zone euro (consensus 62 contre 62.8 le mois dernier). L’indice Flash PMI services recule à 59.7 (59.8 précédemment). Ces mêmes indices seront dévoilés aux Etats-Unis à 15h45 avant les ventes de logements existants à 16h. Techniquement, le CAC40 amorce une reprise technique sur la zone des 6560 points. Ce dernier devra néanmoins déborder les 6700 points pour disposer d’un nouveau potentiel d’appréciation en direction des 6760 points, borne haute du gap laissé ouvert jeudi dernier. En intraday, un retour sous les 6628 points mettra à mal ce scénario.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.