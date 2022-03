L'Europe rebondit fortement 09/03/2022 | 11:20 Laurent Polsinelli 09/03/2022 | 11:20 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6300 PTS

Sur fond d'espoirs d'une désescalade du conflit en Ukraine et malgré l'arrêt des importations de pétrole et de gaz russes aux Etats-Unis et les nouvelles sanctions contre les dirigeants et oligarques russes, le CAC40 repart fortement à la hausse aujourd'hui, affichant un gain actuel de 4.77% à 6247 points.

L'automobile et les bancaires tirent une nouvelle fois l'indice vers le haut. Renault s'adjuge 11.3%, BNP Paribas 9.1%, Société Générale 9% et Alstom 8.4%. Seule Thalès cède du terrain (-3.4%).



Du côté des statistiques, les stocks hebdomadaires de pétrole seront dévoilés à 16h30.

L'indice S&P500 progresse quant à lui de 1.7% en préouverture.



Graphiquement, une reprise technique se met en place. Les 6300 points constituent le premier objectif majeur du rebond. Au-delà, on pourrait viser 6400/6430 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 100 heures.

Palmarès CAC 40 STELLANTIS N.V. 14.557 12.57% VEOLIA ENVIRONNEMENT 28.84 12.26% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 23.5 11.53% RENAULT 23.68 11.12% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 58.82 10.52% THALES 110.8 -4.24%