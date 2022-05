L'Europe repart de l'avant 23/05/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 23/05/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Après avoir salué vendredi en première partie de séance la décision de la Banque populaire de Chine de réduire son taux préférentiel de prêts à plus de cinq ans de 15 points à 4,45%, la bourse de Paris a nettement réduit ses gains dans le sillage de Wall Street, pour finalement clôturer en timide hausse de 0.2% à 6285 points.



Du côté des valeurs, Unibail a gagné 3.21%, Veolia 2.74%, Sanofi 2.24% et Danone 1.4% tandis que LVMH a perdu 2.09%, Hermès 1.94% et Carrefour 1.82%.



Malgré les craintes de récession, les indices américains ont finalement redressé la barre en fin de journée. Le Dow Jones a grappillé 0.03% 31261 points, le S&P500 0.01% à 3901 points mais le Nasdaq100 a perdu 0.34% à 11835 points. Profitant de la réouverture partielle de Shanghai, le CAC40 devrait néanmoins ouvrir en hausse de 1.1% aujourd'hui.

En données horaires, la consolidation horizontale perdure au sein du range 6086/6455 points. En l'absence de réel catalyseur, l'indécision devrait perdurer dans les séances à venir.

A très court terme, la zone d'indécision se resserre, on suivra de près la sortie des 6196/6377 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

