L'Europe reprend des couleurs 23/02/2022 | 11:28 Laurent Polsinelli

L'annonce de sanctions à l'encontre de la Russie a finalement été bien accueilli en Europe, à l'image du CAC40 qui a débuté la séance sur les chapeaux de roue, passant brièvement au-delà des 6900 points. Les gains se sont néanmoins réduits, l'indice parisien progressant désormais de 1.12% à 6963 points.



La tendance est notamment soutenue par quelques bons résultats d'entreprises. Stellantis s'adjuge 5.1%, Danone progresse de 3.4% et Air Liquide de 2.1%. A l'opposé, Eurofins cède 1.6% et Michelin 0.5%.



Sur le plan macroéconomique, l'indice CPI progresse comme attendu de 5.1% en zone euro. Aucune statistique n'est au programme en deuxième partie de séance. La volatilité pourrait néanmoins rester importante, au gré de l'évolution de la situation géopolitique. Graphiquement, le CAC40 a rallié la première cible majeure des 6900 points, niveau qui suscite actuellement quelques prises de bénéfices. Seul le dépassement de ce niveau permettrait d'anticiper une reprise de plus forte ampleur en direction des 7000/7030 points.

