En attendant quelques statistiques d'importance et notamment l'inflation américaine mercredi, la bourse de Paris tente finalement de rebondir, après un début de séance baissier.

Le CAC40 progresse actuellement de 0.31% à 7133 points tandis que le S&P500 cède 0.2% en préouverture.



Seules statistiques au programme aujourd'hui, les stocks des grossistes seront publiés à 16h et le crédit à la consommation à 21h.



Sur le front des valeurs, BNP Paribas grimpe de 1.3%, Total s'adjuge 0.9%, Saint Gobain 0.8% et Unibail 0.7% alors que Worldline cède 0.9%, Dassault Systèmes 0.8% et Arcelor Mittal 0.7%.



Graphiquement, on continuera de suivre la sortie des 7052/7151 points pour agir. Une sortie par le haut de cette zone serait de bon augure pour une reprise technique de plus forte ampleur en direction des 7200/7240 points.