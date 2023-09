La bourse de Paris creuse ses pertes depuis ce matin et demeure à proximité de ses plus bas du jour alors que la récente poussée des cours pétroliers ravive les craintes d'une persistance des tensions inflationnistes. Le CAC40 cède actuellement 0.85% à 7193 points et le S&P500 recule de 0.25% en préouverture.



Au niveau de la macroéconomie, les ventes au détail reculent de 0.2% en zone euro (+0.2% le mois dernier). La balance commerciale américaine sera dévoilée à 14h30, l'indice PMI services à 15h45, l'ISM services à 16H ainsi que la décision de la Banque du Canada sur les taux, avant le livre Beige de la Fed à 20h.

Sur le front des valeurs, Renault progresse de 2.4%, Stellantis de 1.2% et STM de 0.9% alors que Cap Gemini cède 2.1%, Axa 1.7%, LVMH 1.4% et Pernod Ricard 1.3%.



Techniquement, la tendance demeure baissière sous les 7250 points voire sous les 7220 points en intraday, plus hauts du jour.

Le seuil des 7180 points devra contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 7150 points dans un premier temps puis 7092 points.