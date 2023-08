Pour cette séance de compensation, la bourse de Paris creuse encore ses pertes depuis l'ouverture, toujours préoccupée par la santé de l'économie chinoise et la hausse des rendements obligataires.

L'indice parisien recule désormais de 0.92% à 7125 points et le S&P500 cède 0.2% en préouverture.



Au niveau de la macroéconomie, l'indice CPI est ressorti conforme aux attentes en zone euro à +5.3%, comme le mois dernier (+5.5% hors alimentation et énergie). Aucune statistique n'est au programme pour la deuxième partie de séance.



Sur le front des valeurs, peu de titres surnagent. Téléperformance gagne 1%, Cap Gemini et Engie 0.5%, Publicis et Sanofi 0.26% et Thalès 0.23%. A l'opposé, Alstom perd 2.2%, ArcelorMittal 1.9%, Eurofins et BNP Paribas 1.6%.



D'un point de vue graphique, la tendance demeure clairement baissière en données horaires sous les 7183 points, borne basse d'un gap ouvert ce matin. En l'absence de préservation des niveaux actuels, l'indice pourrait rapidement retourner tester les 7052 points, plus bas de juillet.