L'Europe reste dans le rouge

La bourse de Paris et les autres places européennes ont une nouvelle fois débuté la semaine dans le rouge, pâtissant du repli de Wall Street vendredi dernier, suite à un rapport mensuel sur l’emploi américain robuste qui laisse présager d’un nouveau tour de vis marqué par la Fed début novembre.

Le CAC40 signe ce matin l’une des plus mauvaises performances en Europe (-0.76% à 5822 points), impacté notamment par les valeurs du luxe.

Pernod Ricard cède 4.92%, Total 1.96%, Hermès 1.9%, Kering 1.8% et LVMH 1.7% tandis que Renault s’adjuge 4.2%, Arcelor Mittal 2.3% et Vinci 1.8%.



Aucune statistique ne sera dévoilée en deuxième partie de séance. New York ouvrira ses portes normalement malgré ce jour férié de Columbus Day. Graphiquement, le CAC40 a comblé ce matin un gap laissé ouvert vers 5804 points, avant de reprendre un peu de hauteur. A très court terme, on suivra de près la sortie des 5800/5850 points pour agir.





