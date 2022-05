L'Europe retombe brutalement 12/05/2022 | 11:09 Laurent Polsinelli 12/05/2022 | 11:09 Envoyer par e-mail :

La forte baisse des marchés américains hier et la hausse des rendements obligataires suscitent de nouveaux dégagements aujourd'hui en Europe, à l'image du CAC40 qui cède 2.22% à 6130 points, après avoir rebondi de 2.5% hier.

Les tensions inflationnistes et le durcissement des politiques monétaires des banques centrales restent les éléments moteurs de ce mouvement de correction.



Après l'indice CPI ressorti en hausse de 0.3% aux Etats-Unis hier (+8.3% sur un an), l'indice PPI sera dévoilé à 14h30 (consensus 0.5%) ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage, anticipées à 190K.



Du côté des valeurs, STM se distingue après ses résultats (+3.3%) et Carrefour gagne 0.4%. A l'opposé, Renault perd 5.5%, Hermès 5% et LVHM 4.7%.



Graphiquement, la consolidation se poursuit. Le sens de sortie des 6086/6270 points devrait être déterminant.

