L'Europe s'enfonce dans le rouge 01/03/2022 | 11:09 Laurent Polsinelli 01/03/2022 | 11:09 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Négative sous les 6767 PTS

Objectif de cours : 6389 PTS

La bourse de Paris et les autres places européennes creusent leurs pertes depuis l'ouverture, la situation en Ukraine restant particulièrement tendue en l'absence de cessez le feu. L'armée russe se déplace en direction de Kiev, laissant craindre un assaut massif de la capitale.

Le CAC40 recule désormais de 2.57% à 6487 points et le S&P500 cède pour le moment 0.7% en préouverture.



Concernant les statistiques, l'indice Final PMI manufacturier est ressorti à 58.2 en zone euro (58.4 précédemment). Aux Etats-Unis, les opérateurs prendront connaissance de ce même indice à 15h45 puis de l'ISM manufacturier et des dépenses de construction à 16h. En données horaires, la configuration demeure fragile, l'indice revenant à grande vitesse à proximité de ses plus bas de la semaine dernière. En l'absence de préservation de la zone des 6460 points, on pourra s'attendre à une poursuite des dégagements en direction des 6389 points, voire 6300/6270 points par extension.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 THALES 108.2 5.15% ARCELORMITTAL 28.365 2.38% TELEPERFORMANCE SE 332.5 0.18% AIRBUS SE 104.18 -9.33% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 23.24 -9.36% SAFRAN 103.7 -9.59% RENAULT 25.335 -11.23% ENGIE 12.386 -13.19% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 semaine 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 1 janv.