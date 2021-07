L'Europe s'enfonce dans le rouge avant les minutes de la BCE 08/07/2021 | 11:07 Laurent Polsinelli 08/07/2021 | 11:07 Envoyer par e-mail :

Contrairement à la préouverture qui laissait entrevoir un léger repli à Paris, le CAC40 et les autres places européennes s’enfoncent dans le rouge aujourd’hui, sur fond de craintes d’un durcissement monétaire plus vite que prévu des banques centrales.

Après les minutes de la Fed hier, qui n’ont pas apporté de réelle surprise, c’est au tour de la BCE de dévoiler son compte rendu à 13h30.

La prudence est également renforcée par le regain d'intensité de la crise sanitaire avec le variant Delta.



Les opérateurs prendront ensuite connaissance aux Etats-Unis des inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30 (consensus 345K) puis des stocks pétroliers à 17h. Cette statistique sera suivie avec attention, après la lourde chute des cours pétroliers ces dernières séances.



A la mi-journée, le CAC40 recule de 1.7% à 6416 points et le S&P500 cède 0.9% en préouverture.



Techniquement, la tendance est clairement négative en données horaires sous les 6483 points, plus hauts du jour. La zone des 6400 points devra impérativement contenir les velléités baissières et engendrer une réaction positive sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 6375 points, puis 6351/6343 points, bornes d'un gap laissé ouvert le 21 mai dernier.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 DASSAULT SYSTÈMES SE 42.04 1.94% PUBLICIS GROUPE SA 52.42 -3.82% KERING 709.4 -3.85% RENAULT 31.895 -4.12% CARREFOUR 16.32 -4.56% ARCELORMITTAL 24.49 -4.89% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.